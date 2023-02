“Kord läksin hommikul tööle ja avastasin seal, et olin unustanud deodoranti kasutada,” lausub ta. “Kuna mul on aga kombeks rääkides žestikuleerida, on mul deodoranti hädasti vaja. Kasutatakse deodoranti ju selleks, et higistamise tõttu tekkivat ebameeldivat lõhna pärssida.”