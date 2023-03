„Laula mu laulu“ uue hooaja saadetes lööb kaasa ka Grete Paia

Telia Inspira kanalis alustab aprillis uut hooaega paljude eestlaste südamed võitnud suursaade "Laula mu laulu". See hooaeg on tegijate sõnul üks tugevamaid, sest saates osalevad Anett Kulbin, Reket, Jalmar Vabarna, Stefan, Stig, Grete Paia ja Siiri Sisask, helilooja eriepisoodis on Olav Ehala. „Laula mu laulu“ on Inspira eetris alates 1. aprillist laupäeva õhtuti kell 21.00.

„Meil on väga hea meel, et Kernu mõis on taas Eesti muusikuid võõrustamas. Mõneti on hooajad sarnased ehk seitse muusikut veedavad nädala koos, aga milliseks see nädal kujuneb, erineb igal aastal,“ rääkis saate produtsent Kaupo Karelson, kelle sõnul on uus hooaeg muusikaliselt varasematest aastatest romantilisema õhkkonnaga.