MUHU UUDISSED ⟩ Paneb nüid ajud kua liikuma

Ikka terit neh. Sandi ilmaga võedu, aga avatud laupa Liival sie toedutänav sai. Neh, kuulis kohe elus muusikad ja kõike pakuti, mis sial iga sui oln oo: pitsasid ja burgerime ja neid burritusid kua. Nõnna et süömavalikud Liiva linnas oo jälle juures. Vähemalt mõneks aaks. Neh, sui lõpuni kindlasti. Et suab suure liikumise vahelt põlast kua võtta. Vahest ju ikka juhtub, et kere lähäb eleks. Iseäranis siis, kui kahe jala või kahe ratta pial rinki rüista.