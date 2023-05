KOHVILAUA INTERVJUU ⟩ Egon Sepp: kõik on hästi!

“Kohe-kohe peaks kümme aastat täis saama. Kui läksime Sõrve, vanaisa maade peale, oli see tol momendil täiesti tühi küla. Rahvastikuregistris oli Lõu külas 0 inimest. Ehitasime sinna Lõu villaveski hoone ja saime esimesteks elanikeks selles külas peale sõda – mina, minu naine ja kaks poega, tütar elas siis juba linnas. Nüüd on külas juba üle 12 inimese! Enne sõda olnud Lõul kakskümmend suitsu kindlasti. Sõja ajal korjati vanaisa ja tema viis last üles, laeva peale ja Saksamaale. Ma ei kujuta ette, aga nad tulid jala Saksamaalt tagasi! Siis ei olnud kodus enam midagi, kivi ei olnud kivi peal. Kõik oli null. Nad said endale Vättalt ühe n-ö kulaku maja. Hooldasid, värvisid ja parandasid ning kui see kulak lõpuks tagasi tuli, öeldi, et nüüd võid ära minna. Niimoodi see elu on.”