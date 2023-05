INTERVJUU ⟩ Presidendist ja presidendiga ehk Palju õnne, Arnold Rüütel!

Pere kolmevärviline lemmikloom piidleb külalisi läbi ukseklaasi tõelise turvameheliku pilguga ega lahku enne, kui härra president isiklikult külalistele vastu tuleb, sõbralikult naeratav nagu alati. Hiljem küsin proua Ingridilt, kas ta abikaasat kunagi ka päris tõsiselt vihasena on näinud? “Ainult vahel. Suurte probleemidega saab ta suurepäraselt hakkama, aga vahel mõne väikse asja üle võib natukene ärrituda – ega ta midagi erilist ei tee, võib-olla tõstab natuke tooli, põrutab vastu maad, see on maksimum, mis ta on teinud.”