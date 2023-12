Jäär

Jaanuari kuus on Jääral mitmeid uusi plaane, kuidas töös ja karjääris edu saavutada. Nii mõnigi võib mõelda töökoha vahetusele. Julgemad mõtted on tingitud liigsest optimismist ja oma võimete ülehindamisest. Võimalus midagi suurt saavutada on jõus ainult sel juhul, kui teil jagub kannatust kaaluda läbi kõik poolt ja vastu argumendid.