Kunagi ammu, 1960-ndate alguses töötasin siin Saaremaal koos ühe inimesega, kes rääkis mulle, et käis küüditatute vara üles kirjutamas. See meesterahvas ütles, et läks parteiorgani kutse peale kohale, aimamata, mis teda ees ootab. Selgus, et tema ja teised kohalekutsutud inimesed peavad öösel küüditamise juurde kirjutajaiks tulema. Kuna nad ei olnud nõus, pandi nad luku taha ega lastud enam koju. Seega olid nad sunnitud seda neile määratud tööd tegema. Nii käituti ka Smuuli ja Vaarandiga, sest kes tahtis sellist tööd vabatahtlikult teha?