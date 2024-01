Vanemuise teater sõidab Saaremaale ⟩ Aivar Mäe: "Saaremaa ootab ja meil on rõõm seda ootust täita!"

Aivar Mäe sõnul on Saaremaa kultuurisõbrad väga tublid Tartus Vanemuise teatris käijad, ent see ei vähenda soovi tuua Saaremaale kohapeale Vanemuise teatri ooperi-, draama-, balleti- ja muusikalilavastusi ning kontserte.

„Anname Saaremaal kokku kümme etendust ja kontserti, pakkudes elamust nii kogenud teatrikülastajale kui ka noorele kontserdihuvilisele. Kindel on, et vahetame kandle mere vastu ja oleme 7.–11. jaanuarini 2025 Saaremaal. Saaremaa ootab ja meil on rõõm seda ootust täita,“ ütles Aivar Mäe.