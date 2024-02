Juhtkiri ⟩ Kas sinu pangaandmed on kaitstud?

Sageli on inimesed ise kergeusklikud olnud, vahel aga ei kujuta ohver ettegi, mil moel ta oma rahast ilma jäi. Petukõnesid vastu võtnud pole, sõnumites saadetud kahtlastele linkidele vajutanud oma teada samuti mitte, ei ole ka oma pangakaardi numbreid, paroole ega PIN-koode justkui kellelegi jaganud. Mismoodi siis ometi juhtus nii, et suur summa raha on kontolt kadunud?

Kui oled näiteks internetipoe püsiklient, kas saad ikka täiesti kindel olla, et seal on su pangaandmed kaitstud? Vahest tasuks olla kindel, et internetimaksed oleks lubatud ainult siis, kui parasjagu ostu teed. Või mis veel parem, luua netis ostlemiseks spetsiaalne konto, kuhu kannad just nii palju raha, kui maksmiseks parasjagu tarvis on.