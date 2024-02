Repliik ⟩ Kas südameasi või südame asi?

Praegu on kaalule tõstetud paljude saarlaste tervist ja elukorraldust mõjutava protseduuri käekäik. Küsin asjaosalisena – jah, ka mina olen südamestimulaatoriga patsient – EKL-i inimestelt-otsustajatelt, miks peaksime praegusest asjakorraldusest loobuma? Kas põhjuseks on konkurents alati vajaka oleva raha pärast? Kui nii, siis mõistame kardiolooge, kes on üldiselt sportlikud isikud ja seega ka võistlusaltid. Saaremaa südamehaiged pole aga staadion või spordisaal. Või ehk on Kuressaare haigla tööpoliitiline õnnestumine ja kardioloog doktor Hasso Uuetoa kellegi varvastele astunud? Head arstid, dirigendid, torumehed, treenerid jne elavad alatises konkurentsi- ja meediarünnaku ohus. Tagantjärele ei huvita kedagi, kas põhjuseks on raha, solvumine, konkurents... Muidugi kõlab erialaliidu avaldus mõjuvõimsalt: no kes siis veel teab?