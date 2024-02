JUHTKIRI ⟩ Kas noorsugu on hukas?

Kuressaare noortekampadest on Saarte Hääl kirjutanud varemgi. Pahatihti juhtub nii, et kui kamp koos, on sigadused kerged sündima. Nii võtsid noored "gastrolöörid" mullu mais hulgakesi ette reisi Kõljalga, et sealse tühja mõisahoone kallal rammu katsuda. See näitab, milline mõju on noorele inimesele kambavaimul. Vaevalt et need poisid ja tüdrukud üksi olles vaevunuks sellist reisi ette võtma ja vana mõisahoonet segi peksma.