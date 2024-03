Särasilmselt sotsiaaltööst ⟩ Sinu jaoks loodu tuleb ise sinu juurde

Olen sotsiaaltöö valdkonnas töötanud peaaegu 35 aastat. Kuidas ma sellele tööle sattusin? Kas see oli minu teadlik valik või viis elu ise mind selle töö juurde? Võin öelda, et kui midagi on sinu jaoks loodud, siis see tuleb ise sinu juurde. Minu unistus oli õpetajatöö, seega läksingi pärast keskkooli õppima Tartu ülikooli.