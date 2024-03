MUHU UUDISSED ⟩ Tulgu ikka kena kevade

Et midast sõukses kuondises siis luuasse? Ikka näputüöd änamaste! Eluaa oo tiada oln, et muhulased ep oska sedaviisi vagusi olla, et miskit tüötegu käsil põle. Iseäranis naesterahva-inimesed. Nie võivad nelja asja kua korraga tiha, kui taris oo. Ja igatsorti näputüö oo ikka kõege änam.