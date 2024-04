Inimene, ületarbija ja looduse pilastaja

Just see auk, mis painab sosinatega suutmatusest, ja selle täitematerjal sosinate summutamiseks määravad inimese koha maailmas. Meie mõju väliskeskkonnale sõltub ju meie loomusest ehk augu kaevamisest ja võitlusest iseenda vastu ehk augu täitmisest. Tavaliseks täiteks on ihuline nauding või mõttetu pahn. Mõlemad lubavad lohutust, kuid sööbivad inimeste veidras olelusvõitluses uuesti. Selliste inimeste roll on autoritaarne ja hävitav. Võitlus sisemise rahu nimel kaotatakse.

Inimkonna alistumist oma egoistlikule iseloomule illustreerib meie saamatus koeksisteerida elukoosluses. Inimesele on antud erakordsed vahendid, et seda teha. Ta on teadlik oma tegudest ning suudab neid mõtestada ja analüüsida. Samuti on ta ainus olend, kes teab oma seisust ja rolli selles koosluses. Nende asjaolude tõttu oleme just meie süükandjad selle põrumise eest.