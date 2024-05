JUHTKIRI Ajateenistus konti ei murra

Neid noori saarlannasid, kes ajateenistuse kasuks otsustavad, on aastate jooksul olnud vaid mõned üksikud, kuigi võiks olla tunduvalt rohkem. Tuulingu sõnul võib ajateenistuses ette tulla küll raskeid hetki, ent midagi kontimurdvat seal pole. Kui piisavalt tahtejõudu, küllap saaksid hakkama isegi need neiud, kes kodutütrena tegutsenud ei ole.

Vanasti öeldi, et sõjavägi teeb poisist mehe. Kas see just päris nii on, aga teadmised ja oskused, kuidas kodu ja kodumaad kaitsta, ei jookse kellelgi mööda külgi maha, olgu ta mees- või naissoost.