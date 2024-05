JUHTKIRI Omaksehooldaja raske töö

Sellest, et hooldekodukohti napib, on Saarte Hääl kirjutanud korduvalt. Samas on olukordi, kus ka suure hooldusvajadusega lähedast hooldekodusse saata ei soovita, isegi kui koha saaks. Või siis pole hooldatav inimene ise nõus hooldekodusse minema.

Samas on lähedase hooldamine, kes (enam) liikuda ei suuda, väga raske töö – seda nii vaimselt kui ka füüsiliselt. On palju neid omastehooldajaid, kes palgatööl käia ei saagi, kuna lähedane vajab abi ööpäevaringselt. Mis saab aga siis, kui hooldaja ise vajab hädasti puhkust, jääb haigeks või peab koguni haiglasse minema? Kes teda asendada saaks? Kuressaare Hoolekande pakutav koduteenus ei pruugi sellises olukorras olla kaugeltki piisav.

Tänases Saarte Hääles räägib Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Reelika Murd, et veel tänavu on kavas välja töötada uus teenus omastehooldajate aitamiseks. Et lähedast inimene saaks oma äraolekul olla kindel: tema koju jäänud lähedane on hooldatud ja hoitud. Sellist teenust on meie vallas hädasti tarvis.