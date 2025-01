Südamevalust tänulikkuseni Väike Jete võitleb elu eest

​“Ma vaatan oma magavat last ja mõtted tungivad pähe... mis siis, kui millalgi pean teda vaatama samamoodi, aga tudumas oma lõplikku und?” Need ei ole just kuigi harilikud mõtted, millega värsked emad oma beebit vaatavad. Ent üks väike saatanlik viirus võib hetkega purustada terve su maailma.