Hüvasti, Bruno Pao

Bruno on oma teadmisi ja elutarkusi jaganud nii tele- kui ka raadiosaadetes. "Emamaa ja isameri" oli saade Eesti Rahvusringhäälingu Stereoraadios. Aastakümneid tagasi olid kaks saarlast terve pühapäevase päeva otse-eetris, usutledes stuudios külalisi. Mereteema pakkus välja Bruno Pao.

Ajakirjanikuna valgustas Bruno lugejaid aastakümneid, kirjutades merest ja meremeestest, maaelust, ajaloost ja millest kõigest veel. Tema sulest on ilmunud kümmekond raamatut.

Saaremaa Merekultuuri Seltsi väljaandes "Ei hõbedat, ei kulda" saab lugeda Bruno Pao artikleid ja ajaloolisi lugusid. Pärast raamatu ilmumist ütles Bruno pooleldi naljatades, et on rohkem aega jutuajamise peale kulutanud, oleks võinud rohkem kirjutada.

Aukartustäratav on olnud Bruno Pao ühiskondlik töö. Ta oli Saaremaa Merekultuuri Seltsi looja, Kuressaare merepäevade algataja, lauluvõistluse Vesikaare Tuul ellukutsuja, Kuressaare linnavolikogu aseesimees, muinsuskaitse seltsi liige, Saaremaa Muuseumi nõukogu liige, giid ja mereajalooteemaliste loengute lektor.

Teda on tunnustatud Kodanikupäeva aumärgiga, Saare Maavalitsuse teeneteplaadiga, Valgetähe V klassi teenetemärgiga, Piirivalve III klassi teenetemärgiga, Hendrik Krummi nimelise kultuuristipendiumiga, Kaitseväe eriteenete ristiga, Kuressaare linna teenetemärgiga, Saare maakonna vapimärgiga.

Viis aastat tagasi ilmunud loos "Aega mõõdavad inimesed" kirjutas Bruno, et paljud tema eakaaslased on juba teispoolsuses, nende nimed on mälestustes ning nende teod vajumas uute saavutuste alla.