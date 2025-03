JUHTKIRI Meie esindusmänguväljak?

Lossi tänav on Kuressaare esindustänav. Tipp-topp korras peaks olema ka esindustänava naabruses asuv mänguväljak, kus lisaks kohalikele peredele käivad ka Saaremaa külalised oma lastega.

Paraku on kohapeal avanev vaatepilt kõike muud kui rõõmustav. Atraktsioonid on vanad, kulunud, räpased ja täis soditud, liurennile mõlgid sisse taotud. Mudilased, kes mänguhoos jalge ette ei vaata ja tartaanmattide äärte taha komistavad, võivad kukkudes päris koledasti haiget saada.

Aastaid on räägitud sellest, et mänguväljakul võiks olla tualett, kuna mudilastel ei pruugi olla nii palju pidamist, kuni vanem või vanavanem nendega lähima restorani WC-sse või avalikku käimlasse jõuab. Pole siis ime, et mänguväljaku ääres kasvavaid põõsaid oma ihuhädade õiendamiseks kasutatakse.