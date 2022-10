AJA LUGU: Rogalik ja Borodinski on Saaremaa hitid

Need kaks toodet oma maitsetega on seni inimeste seas hinnas. Näiteks sarvesaia tehakse Saare Leivas tänaseni kolm korda päevas, et see soojana poodidesse jõuaks, ning Borodino leiva eeskujul panevad koriandrit leiva sisse väga paljud kodused hobipagarid. Saarte Hääl uuris mõlema toote ajalugu ning selgus, et olgugi hitid, pole nende saamislugu väga selge.