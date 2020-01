Lennart Pihli eksperimentaalmaalidel kohtuvad juhused ja emotsioonid

Reedel Kuressaare ametikooli Disainimajakas avataval näitusel "TEINE" saab tutvuda kunstniku loominguga ajavahemikust 2015–2019. Aasta 2015 tähistab tema elus perioodi, mil maalimine sai tänu kunstikollektiivi KONTRAST tekkimisele sisse uue hoo. Enamasti abstraktsetes töödes on näha, kuidas autor on mänginud küsimusega, kui palju on vaja vaatajale tundeid dikteerida, ning julgustab vaatajat looma oma seoseid näitusel eksponeeritavate teostega. Siiski on kunstnik iga teose juurde loonud ka omapoolse teksti, mis avavad autori enda nägemust eksponeeritavatest teostest.

Pihl ütles Saarte Häälele, et Disainimajaka väljapanek on sarnane eelmise aasta novembris-detsembris Nõmme kultuurikeskuses üleval olnud näitusega "ESIMENE", kuid tööde arvu poolest väiksem. "Mis puudutab minu stiili, siis pean tõdema, et oma käekiri on veel kujunemas. Olen teel, aga on juba kujunenud mingid korduvad motiivid töödes. Tehnika, mida kasutan, võib kokku võtta sõnaga "segatehnika", sest ühestki akadeemilisest või klassikalisest standardist ma kinni ei pea ning kõikvõimalikud kokkulangevused on juhuslikud," rääkis ta.