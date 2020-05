Mustjala festival võib tulla plaanitust suurem

“Me töötame praegu iga päev selle nimel, et Mustjala festival toimuks ja ma arvan, et festival toimub isegi suurendatud mahus,“ ütles Mustjala festivali kunstiline juht Aare Tammesalu .

Esmalt pidi Mustjala festival toimuna 17.–19. juulil, kuid nüüd tahetakse festivali mahtu suurendada. Festivali programm koostati teadmisega, et toimuvad ooperipäevad ja muud üritused.

“Kuna ooperipäevad jäävad ära, siis üritame pakkuda saarlastele kultuurielamusi nii palju, kui vähegi suudame,” rääkis Tammesalu. “Töötame selle nimel, et kontserte oleks rohkem ja et need oleksid hajutatud pikema aja peale.”