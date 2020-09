MALEFESTIVAL ⟩ Saarlased said Jaan Ehlvesti vastu kaks viiki

Kahest noormängijast kauem vastu pidanud Andres Sui ütles, et sellise vastasega mängimine on väga pingeline. “Ma ei pidanud sellel pingele vastu,” tunnistas noormees, kellest kauem olid suurmeistrile vastaseks vaid Randma ja Jaak Turja. Sui ütles, et Ehlvest oma mänguga sundis vigu tegema.