EHMATUS Algkooliealine laps üritas võõra autoga sõitma minna

"Laps oleks mulle peaaegu otsa sõitnud," ütles linlane. "Kui lapse peatasin, et temaga rahulikult rääkida, oli ta üleolevalt enesekindel, et nii peabki tegema."

"Olen selle lapse pärast tõsiselt mures," tunnistas linlane. "Kuidas meie ühiskond laseb sellistel asjadel juhtuda? See laps vajab abi, kuigi paistab, et ta ise seda ei tea."

Saarte Hääle toimetusse jõudnud info kohaselt on tegemist lapsega, kel on ka varasemaid seaduserikkumisi. Politsei seda ega autoga seotud juhtumit ei kommenteerinud, põhjendades, et teema puudutab alaealist.