Kas Mälgu kirjutusmasin on lootusetult kadunud?

“See on üks õnnetu lugu,” tõdes Mälguga seotud esemete eest vastutav Urve Vakker . Ta selgitas, et hoidis 2015. aastal Tallinna keskraamatukogust Lümanda koolile väljapanekuks deponeeritud esemeid alguses koolimajas, siis kultuurimajas, kus tal oli kasutada üks tuba. Seal oli lisaks Mälgu asjadele ka palju muud kraami, sealhulgas kolm-neli muud kirjutusmasinat.

2019. aasta mai lõpus tehti aga soojak tühjaks ja osa inventari tõsteti kooli puukuuri, mis jaanipäeva paiku omakorda samuti tühjendati. Vakker oli sel ajal paraku Tallinnas haiglaravil ja kui juulis pealinnast naasis, avastas, et kirjutusmasin on kadunud.

Kas see sattus soojaku ja kuuri tühjendamise käigus koos teiste kirjutusmasinatega jäätmekonteinerisse või tõstis keegi ehk masina kusagile kõrvale, on Vakkeri sõnul tagantjärele võimatu öelda. “Selle koha peal on paraku must auk,” tunnistas ta.

“Trükimasin on piisavalt suur, nii et selle kaduma minekut on raske selgitada hooletusega.”

Kaduma on läinud ka DVD-plaat fotodega deponeeritud asjadest. Kümnete teiste Mälguga seotud esemetega on siiski kõik korras ja veebruaris tehtud inventeerimisaktis seisab nende taga märge “olemas”. Kirjutusmasina kohta koostati aga mahakandmisakt.

“Ma ei saa kuidagi aktsepteerida 26.02.2021 aktis toodud lakoonilist tõdemust, et asjad on läinud kaduma kolimiste ajal. Trükimasin on piisavalt suur, nii et selle kaduma minekut on raske selgitada hooletusega. Kirjanikule kuulunud asjade hulgas on trükimasinal väga oluline tähendus ja väärtus,” kirjutab ta.