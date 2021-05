Viimati olli Muhus üle kahe tuhande elaniku viistesn vuastasd tagasi. Sina kallis aeg! Mõtle siis ise! Sie olli siis, kut sellevuastased Liiva kuoli lõpetajad köima õppesid. Ja nüid oo jälle nõuke uhke nummer ületat. Mudud nüid paneb jälle üks ning teene toodutama, et nie oo ju änamaste ikka iseakan muhulased, kis oo siis juure tuln. Et neid õigeid muhulasi ep sünni siia änam ampsest aast.

Neh, tia küll kelle süi sie piaks olema, et sündin muhulased siit oo minema läin? Ikka igaüks oo ise omale mõjale elamise kohja valin. Moo iest oo just kena, et järjest änam oo nõuksi inimesi, kis leidvad, et nende kirjade järgne elukoht piaks Muhu suare pial olema. Sie justkut näitab äe, et oo üks munuke koht ja sii tahetse rohkem olla kut mõjal.