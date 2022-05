Kuidas saada lapsed raamatuid lugema?

“Alles mõni aeg tagasi lugesin James Pattersoni mõtet selle kohta, et pole olemas sellist last, kes vihkab lugemist, vaid on lapsed, kes armastavad lugemist, ja lapsed, kes loevad valesid raamatuid,” ütleb kolme lapse ema ning Kuressaare Nooruse kooli eesti keele ja kirjandusõpetaja Eve Tuisk. “Mulle väga meeldib see mõte ja loodan südamest, et see on tõsi – et igale noorele leidub mõni teos, mis teda kõnetab, mis talle hinge poeb.”