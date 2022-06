LOKKAV VÕSA JA LINNUSÕNNIK ⟩ Kuressaare kodanikud: “Meil on räämas kodulinna pärast HÄBI!”

Viimaste nädalate jooksul on Saarte Hääle toimetuse poole pöördunud mitu nördinud inimest, kelle sõnul ei saa korrast ja puhtusest Kuressaare puhul enam juttugi olla. Kuna oma silm on kuningas, võtsid Saarte Hääle ajakirjanikud 7. juunil ette väikese ringkäigu mööda Eesti üheks kaunimaks peetud turismilinna. Tiiru käigus tehtud fotodelt võib näha, et põhjust linna heakorra pärast muret ja piinlikkust tunda on enam kui küll.