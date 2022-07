PERSOON ⟩ Kokk, kes ihkab maailma muuta

Fotografiska restoranis Tallinnas on arvatavasti linna parim vaade. Telliskivi loomelinnakus asuva maja kuuenda korruse restorani maast laeni klaasseintest avaneb vaade nii merele kui ka vanalinnale. Paljude arvates on majas ka linna parim köök. Mis siis, et sealt ei leia klassikalisi toite, mida restorani tihti otsima tullakse.