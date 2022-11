Surm jääväljadel: kas iidsed viirused tulevad tagasi?

Tavainimese jaoks on Arktika midagi kauget ja kättesaamatut. Nüüd on see inimtegevusest paljuski veel puutumata jäänud enam kui 20 miljoni km2 suurune maa-ala hakanud aga soojenema. Vastavalt uutele andmetele soojeneb Arktika neli korda kiiremini kui meie planeedi ülejäänud piirkonnad. See toob aga kaasa katastroofilisi tagajärgi nii Arktikale kui ka selle elanikele.