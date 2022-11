TERVIS ⟩ Covid-19 läbipõdenute soovitused, kuidas end haiguse vältel turgutada

Oluline on rohke vitamiinide manustamine, eriti C-vitamiini. Üks suurimaid C-vitamiini allikaid on kindlasti sidrun, mida lisati veele või teele.

Maailma 2020. aastal totaalselt pahupidi pööranud Covid-19 on nüüd, mõni aasta hiljem meediapildis pigem tahaplaanile vajunud, kuigi koroonasse haigestunuid on meie ümber tegelikult küll ja veel. Seetõttu uurisime viiruse läbipõdenutelt, milliste koduste vahenditega nad oma halba enesetunnet leevendasid ja organismi toibutasid-tugevdasid. Ehk on nendest nippidest abi teistelegi.