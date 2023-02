RETSEPTID ⟩ Kilutort ja kamavaht – hüvad road Eesti sünnipäevalauale

Pireti ja Anni sõnul on tingimused söögitegemiseks siin, kaitseliidu uue hoone avaras köögis võrreldes Väljaku tänaval asunud vana maja kitsukese köögiga nagu öö ja päev. Rääkimata siis metsalaagrisse üles seatud “kööginurgast”. Seda teavad hakkajad naised hästi – on ju mõlemal naiskodukaitsja-staaži pea 13 aastat. Mõlemad hakkajad naised kuuluvad ka Kõljala külaseltsi ning on koguni naabrid.