REISIKIRI ⟩ Andre Koit: India kirju argipäev korraga üllatab, ehmatab ja rahustab

Olin jaanuaris kolm nädalat India lõunapoolseimas osariigis Tamil Nadus ja juba esimesel päeval sain aimu, kuidas Indias asjaajamine käib. Otsustasin, et lähen jalutan otse lennukilt tulnuna ookeani äärde, pistan jalad vette ja siis sealt vaatan edasi, mis reis toob. Enne pikemat jalutamist tuli aga kohver hoiule anda. Kodutöö Google’is lubas arvata, et peavaksalis on koht, kus kohver kenasti vastu võetakse. Linna suurim raudteejaam kihas nagu laulupidu, aga leidsin lõpuks õige augu seinas üles.

Mõne hetkega sai selgeks, et niisama ei saa kohvrit teps mitte ära anda. Kõigepealt nõuti, et miks mu kohvril pole kleepekat ja viibati, et mingu ma läbi rahvasumma sinna vasakule poole ja sealt peaks siis selle saama. Ühtegi silti seal polnud ja ma ei saanud endiselt aru, miks ja kuhu seda kleepekat üldse vaja on.