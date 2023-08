Väljakaevaja päevikud ⟩ Kolm korda Valjalas

Maalinna jalamil toimetab kopp, kohalik mees on kutsutud appi pinnast koorima. Tänavune aasta on SA Osiliana jaoks Valjala maalinnal juba kolmas. Algselt plaaniti olla aasta, siis tekkis mõte olla kaks ja nüüd ongi käes kolmas suvi, mil üritatakse pinnases tuhnimisega lahti mõtestada muistseid saladusi. Varemalt on kaevetöid tehtud käsitsi. Kuna aga selleaastane uurimisalune maalapp kattub osaliselt eelmise aasta omaga, teatakse, kui sügaval on piir muistse ja hilisema kultuurikihi vahel. See annab võimaluse kasutada masina abi, koorides pealt ära meetri, kohati lausa kahe jagu mulda ja kive, mis pärinevad hilisemast ajast. Kopa abil säästetakse tohutult aega ja jõudu ning saab kiiremini uurima asuda seda pinnasekihti, mis arheoloogidele huvi pakub.