“Neid juhtumeid, kus inimene tuleb tänaval vastu ja ütleb, et tal on nüüd vaimne teejuht ja ta jättis ravi pooleli, on meil ka siin Saaremaal ette tulnud,” räägib saarlane Kaie (nimi muudetud), kellel on töö tõttu olnud pidev kontakt vähidiagnoosi saanud inimestega.