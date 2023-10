NAINE FOTOAPARAADIGA: Aino on sellel pildil 1968. aastal “Ruhnu” tekil.

Oktoobris 1968 oli Aino 30-aastane ja ootas oma esimest last. See pidi olema vaid kiire kaubareis Tallinnast toonasesse Kingisseppa, kuid selle asemel elas Aino koos ülejäänud meeskonnaga üle laevahuku. Nüüd on Aino 85 ja räägib oma pääsemise loo.