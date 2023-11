Eveli Nõgu lastel on aastaid olnud raamatute advendikalender see, mille pakkide avamist pikisilmi oodatakse.

“Pakin raamatute advendikalendrisse 24 raamatut, mis on piisavalt õhukesed, et jõuaks ühe õhtuga läbi lugeda. Teemaks on jõulud ja kõik talvega seonduv. Mõned raamatud on uued, mõni on vana lemmik kodusest riiulist ja mõni raamatukogust,” räägib Eveli, kes on 11 aastat pidanud lastevanematele suunatud blogi Mutukamoos.com, jagades inspiratsiooni, milliseid arendavaid ettevõtmisi lastele võiks pakkuda.