See juhtus küll väga ammu, kui oli üpris segadusterohke aeg, 80-ndate keskpaik. Peamine põhjus oli muidugi see, et mu abikaasa oli Kuressaarest pärit. Tema oli ka sel ajal mandril, aga kuna meil õnnestus saada siia elamine – tol ajal oli elamisvõimalustega väga kitsas –, siis oli see üks põhjus, mille pärast me siia kolisime.