Üldsus tunneb Veronika Allast eeskätt kui Saaremaa puuetega inimeste koja (SPIK) juhatajat. Kui paljud aga teavad, et Veronikal on lisaks sotsiaalvaldkonnale põhjalikud teadmised ka piimanduse alal? Või et ta käib meeleldi kalavõrke klaarimas?