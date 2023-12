Kuubalanna Aylin Quintosa Cala on elanud siin juba viis aastat ja ütleb, et erinevalt oma emast on ta vähemasti lumega juba ära harjunud. “Jõulude ajal on siin ka väga pime, aga seda tasakaalustavad ohtrad valgustid, mida välja pannakse,” märgib ta.