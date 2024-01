AJA LUGU ⟩ Saaremaa mõisate väärtus – paari aasta õlletegu

Ajaleht Saarlane kirjutas 130 aastat tagasi, 1. veebruaril 1894, et linlased on sel talvel puudega tulises kimpus, sest neid väga vähe linna tuuakse. “Homikute on mõned koormad turul, mida linna ligidal elawad talumehed toovad. Need puud ei kõlba ka kuhugi, sest paljalt paar sületäit mitme sugusi kaikad on pääl, mille eest kopik tükist nõutakse.