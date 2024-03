TOIT ⟩ Ega siis paastuajal nälgima pea!

“Kui mõni inimene mõtleb, et paastuaeg on sobiv aeg nälgida, et kõhnaks saada, siis kaalu langetamine paastu eesmärk siiski ei ole,” ütleb Kuressaare Siioni koguduse perenaine Õile Aavik. Tema enda jaoks on paastu mõte ergastada vaimu – et keha ja vaim oleksid tasakaalus.