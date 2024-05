REISIKIRI Viikingite jälgedes Norras ja Taanis

“Viikingid enne viikingeid – kui 2008. aasta sügisel poleks Salmelt leitud laevmatuseid, siis ei oleks toimunud päris paljusid asju, mis nüüdseks on juba aset leidnud ja ajalooks saanud. Aga need palju kõneainet pakkunud leiud on meil nüüd Saaremaal olemas, pakkudes mitte ainult meile, vaid ka rahvusvahelisel tasemel intriigi, mõtteainet, küsimusi ja uudishimu. Mis ikkagi juhtus Saaremaal ligi 1300 aastat tagasi? Nii võiks mõtiskleda enne selle reisikirja kirjutamist, kuna reisi ajend oli samuti Salme leiud,” kirjutab Saaremaa Muuseumi direktor, teadusala juht-peavarahoidja Priit Kivi.