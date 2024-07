Suvi on laagrite kõrgaeg – võimaldab ju soe ilm viibida pikalt vabas õhus ja korraldada äärmiselt põnevaid ja omanäolisi tegevusi. Nii on ka Saaremaal. Saarte Hääl käis kuues laste- ja noortelaagris, et laagrimelust veidi osa saada ja seda sõnas ja pildis edastada.