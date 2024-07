NAISED MOOTORITE MAAILMAS Kaksikute rallimeeste tütardest said kirglikud rallinaised

Võistlusautosse istudes on Triinu roolis ja Karoliina kaardilugeja. Nii on alati olnud ja pole küsimustki, et võiks olla teistpidi. Triinu arvab, et huvi autospordi vastu tekkis neil enam-vähem samaaegselt, kui käidi noorena koos isade võistlusi vaatamas.