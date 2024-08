“Siia jõudmine on olnud väga huvitav ja ootamatu teekond, milles on oma roll õnnel, tutvustel ja enda suurel huvil,” ütleb Janno. Veel mõni aasta tagasi ei osanud ta WRC rallit telerist jälgides arvatagi, et õige pea ka ise selle sees on. Nüüd, olles juba kuuendat aastat rallikarussellis, tunneb Janno, et on õiges kohas. Mõni aeg tagasi kuulus ta Toyota Gazoo Racing rallitiimi, praegu on aga Hyunday World Rally tiimis.