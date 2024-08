Küberkiusamist on raskem tuvastada kui füüsilist või sõnalist kiusu

Praegu võetakse sõnavabadust internetis ühe oma põhiõigusena ja seetõttu ei aduta, et teiste kasutajaprofiilide taga on ka päris inimesed. Kõik, kes on midagi sotsiaalmeediasse postitanud, on saanud vähemalt ühe negatiivse või häiriva sisuga kommentaari. Kiusamiseks muutub see siis, kui sama kasutaja kirjutab ebameeldivaid asju korduvalt ja on aru saada, et need on spetsiifiliselt sinu kasutajaprofiili vastu suunatud.