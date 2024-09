Tavalisele valgele paberile musta kirja printimist on kõik näinud ja teavad, et selleks on vaja tekstifaili ja käsklust “Prindi!” Kuidas aga keerulise detaili printimiseks eelnevalt seda skännida, digitaalset kaksikut luua ja seda siis 3D-printerist n-ö kloonida?