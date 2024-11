ARVUSTUS Saaremaa maavalitsemise palgejooni 1917–1940

Saaremaa ajaloost on viimastel aastatel ilmunud toekaid uurimusi. Ja suurimad teened selles on viljakal Saaremaa ajaloo uurijal ja pikaajalisel muuseumi juhil Endel Püüal. Meenutagem, et 2020. aastal ilmus tema sulest teedrajav uurimus Nõukogude baasidest Saaremaal, kaks aastat hiljem järgnes kohaliku muuseumi ajaloo ülevaade ning äsja jõudis ajaloohuviliste lugemislauale uus monograafia, mille huviorbiidis on Saare maakonna volikogu ja maavalitsuse tegevus aastatel 1917–1940.