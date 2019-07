5+ IDEE: Tatramultš

“Selline tore inimene nagu Eva Luigas (ajakirja Aed peatoimetaja, T. K.) on seda proovinud ja heaks kiitnud,” ütleb Karel Lember. “Seda kasutatakse päris palju, kuna see on hästi peenike ja sõmer materjal, mitte nagu puukoor. Ta ei ole selline männikoore jõulise struktuuriga. Tatrakest on selline huvitav asi, et ta ei mädane eriti kergesti, ta isegi ei põle eriti kergesti. Peenras püsib see aasta-paar kindlasti. Soovitav kasutada amplites, kuna hoiab hästi niiskust.”